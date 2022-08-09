Son dakika haberleri | Hızlı sürücü polis otosuna çarpıp kaçtı: 2 polis memuru yaralandı Son dakika haberler: Tekirdağ'da süratli giden bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis otosuna çarptı. Tekirdağ'da süratli giden bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis otosuna çarptı. Kazada polis memurları hafif yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AFL 855 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, süratli ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını bırakıp olay yerinden kaçarken kazada 2 polis memuru yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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