Son dakika haberleri! Hastane kantininde silahla vurulan genç hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan genç, tedavi altına alındığı hastanede 199 gün sonra hayatını kaybetti. Samsun'da hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan genç, tedavi altına alındığı hastanede 199 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi kantininde 17 Aralık 2021 akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane kantininde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Emrah Kasap (30) ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kasap, bu sabah hayatını kaybetti. Öte yandan, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'nın olaydan sonra gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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