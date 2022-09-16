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Son dakika haberi | Cami minaresinde yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Cami minaresinde yangın çıktı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağında çıkan arıza sebebiyle cami minaresinde yangın çıktı.

Cami minaresinde yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik kontağında çıkan arıza sebebiyle cami minaresinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken minarenin külah bölümü tamamıyla yandı.

Yangın Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesinde bulunan İhsaniye Hicret Caminin minaresinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağında çıkan arıza sebebiyle minarenin külah kısmında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında bazı vatandaşların camide olduğu da öğrenildi. Şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak - 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük Cami 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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