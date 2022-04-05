Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada - Haberler

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Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi.

Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da farklı il ve ilçelerden çaldıkları motosikleti parçalayıp satan 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'da motosiklet çalan hırsızların Kapaklı'da saklandığı ihbarını alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çetenin saklandığı adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda çalıntı motosikletleri parçalayıp sattığı öğrenilen çetedeki G.G., R.B., T.D. ve E.S. isimli 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çetenin çaldığı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

Son dakika haber! Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete yakayı ele verdi...Hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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