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Son dakika haber: Batman'da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü

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Son dakika haber... Batman'da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü Batman'da 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden karıştığı kavgada bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Batman'da alacak verecek meselesi can aldı: 1 ölü

BATMAN - Batman'da 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden karıştığı kavgada bıçak darbesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Yaşar Kemal parkında meydana geldi. İddialara göre 35 yaşındaki Mesut Demir, alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişi tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Mesut Demir Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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