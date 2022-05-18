Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı - Haberler

ANTALYA (İHA) - Antalya'da asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği genç ağır yaralandı.

Olay, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesi sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti. Daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mehmet Genç'in kafasına isabet etti. Mehmet Genç'in kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Genç, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Genç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa