Zonguldak haber! Zonguldak'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak 3. sayfa haberi | Zonguldak'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı Gökçebey ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Zonguldak'ta mobilya atölyesinde yangın çıktı ZONGULDAK - Gökçebey ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçeye Bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde bir mobilya fabrikasında, mobilyaya ait atölyede elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar ve atölye çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Çaycuma, Bakacakkadı ve Gökçebey itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada dumandan etkilenenler için sağlık ekipleri bekleyişini sürdürdü. Ekiplerin, yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Mobilya fabrikasının yanında bulunan binaya sıçrayan küçük çaplı yangın da söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak Bakacakkadı Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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