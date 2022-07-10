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Son Dakika | Yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre - Yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, yasak aşk yaşadığı adama sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü.

- Yasak aşk yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, yasak aşk yaşadığı adama sokak ortasında kurşun yağdırıp öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesinde yaşandı. Suruç ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden kaçarak yasak aşk yaşadığı Iğdır'da yaşayan Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu. Fatma Y. ile Ferhat Demir, bir kaç gün birlikte yaşadıktan sonra Birecik'te giderek oradaki bir evde kaldı. Yasak aşk yaşayan çift henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, babasının evine sığınarak Ferhat Demir'i arayıp gelmesini söyledi. Suruç'ta bir araya gelen şahıs ile kadın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında sakladığı pompalı tüfeği çıkaran kadın, Ferhat Demir'e defalarca ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken Fatma Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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