Son dakika haberi! Tokat'ta patpat kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyü girişinde Mehmet B. idaresindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet ile Hasan Koca idaresindeki patpat aracı çarpıştı. Kazada tarım aracında bulunan Güler Duman olay yerinde hayatını kaybederken, yaralan sürücü ile eşi hastaneye sevk edilmişti. Durumu ağır olan Zekiye Koca (70) Erbaa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patpat aracının sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa