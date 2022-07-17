Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ölümle tehdit edilip saldırıya uğradı - Haberler

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Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ölümle tehdit edilip saldırıya uğradı

ANKA - 3. Sayfa
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Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ölümle tehdit edilip saldırıya uğradı

Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, ilçe merkezinde bir mahallenin muhtarı ve çocukları tarafından saldırıya uğradı. Muhtarın, silahını göstererek Bildik'i ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

4 kişilik gurup, bugün ilçe merkezinde Belediye Başkanı İsmail Bildik'e saldırarak Bildik'i darp etti. Saldırganlardan birinin mahalle muhtarı olduğu ve daha önce uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yattığı öğrenildi

SİLAHINI GÖSTEREREK ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Muhtarın, İsmail Bildik'e hakaret ettiği gerekçesiyle daha önce yargılandığı ve ceza aldığı bildirildi. Üç oğluyla birlikte Belediye Başkanı'na saldıran muhtarın, silahını göstererek Bildik'i ölümle tehdit etti öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI DARP RAPORU ALDI

Kavga çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken olayda hafif şekilde yaralanan Bildik'in darp raporu aldığı ve saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ANKA / 3. Sayfa

İsmail Bildik Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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