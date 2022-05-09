Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı - Haberler

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Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı Şişli'de bir kişi, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Şişli'de 21 bıçak darbesiyle öldürülen şahsın katili kardeşi çıktı

İSTANBUL - Şişli'de bir kişi, evinin terasında 21 bıçak darbesiyle öldürüldü. Şahsın katil zanlısının kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de bir şarap markasının fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlübayram günü kaldığı dairenin terasında 21 bıçak darbesi ile öldürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda çık sayıda güvenlik kamerası inceledi. Yapılan çalışmalarda Beyoğlu'nda bir otelde kaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşi Cem Ünlü olduğu belirlendi. Kardeşini 21 yerinden bıçaklayan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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