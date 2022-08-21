Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü

Son dakika haberi! Rus siyaset uzmanı Dugin'in kızı öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracındaki patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Odintsova bölgesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını savunan Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in 30 yaşındaki kızı Darya Dugina aracının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aracın Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu tahmin edilirken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in, son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Alexander Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Darya Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aleksandr Dugin Siyaset Rusya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title