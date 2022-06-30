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Son dakika haberi... Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi... Otomobil takla attı: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Muradiye kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Çolpan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AG 429 plakalı Opel Corsa marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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