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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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