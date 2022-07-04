Son dakika haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı Osmaniye'de özel bir hastanenin önünde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı OSMANİYE - Osmaniye'de özel bir hastanenin önünde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı. Olay, Alibeyli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni öğrenilemeyen nedenden dolayı R.A. ile A.K. isimli şahıslar sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A. yanında bulundurduğu tüfekle A.K.'ye ateş etti. Yaralanan A.K. olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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