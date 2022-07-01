Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor Son dakika haber... Malatya'da polis tarafından düzenlenen genel asayiş uygulamasında aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, 200'e yakın şahsa GBT kontrolü yapıldı. Malatya'da polis tarafından düzenlenen genel asayiş uygulamasında aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, 200'e yakın şahsa GBT kontrolü yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kent genelinde denetimler yapıldı. Gün boyu belirli aralıklarla gerçekleştirilen geniş katılımlı denetimlerde 200'e yakın şahsa GBT kontrolü yapıldı. Eğlence merkezleri ile araçlarda da arama yapan ekipler aranması bulunan 14 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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