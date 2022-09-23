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Son dakika haberi! Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliler B.D., F.Y., M.K., B.D. ve H.S. gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise bazı uyuşturucu haplar ile 2,65 gram metamfetamin, 0,10 gram eroin, 16 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar B.D., F.Y., M.K., B.D. ve H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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