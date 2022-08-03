Karaman haberleri | Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman haberleri | Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman haberleri | Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Karaman 3. sayfa haberine göre Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler E Ş., M A., M Ö. ve K K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda bonzai, metamfetamin ile paketlemede kullanılan aparatlar ve bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E Ş., M A. ve M Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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