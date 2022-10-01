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Son dakika haberleri! Karaman'da tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Karaman'da tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1 yaralı Karaman'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Karaman'da tartıştığı şahsı av tüfeği ile vurdu: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam 22.30 sıralarında Zembili Ali Efendi Mahallesi 728. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuzen oldukları ileri sürülen S.Ü ile K.K, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, av tüfeği ile S.Ü'ye ateş etti. Kasık bölgesine gelen saçmalarla yaralanan S.Ü, kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Ü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. K.K ise suç aleti tüfekle birlikte polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, kavganın yaşandığı sokakta inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - 3. Sayfa

Karaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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