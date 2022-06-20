Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti Son dakika haberi... Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer karaciğer nakli ile ikinci hayata 'merhaba' derken, Dinçer'in makam şoförü Fatih Atabay ise uzun süredir tedavi gördüğü kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer karaciğer nakli ile ikinci hayata 'merhaba' derken, Dinçer'in makam şoförü Fatih Atabay ise uzun süredir tedavi gördüğü kas hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geçirdiği karaciğer rahatsızlığı dolayısıyla zor günler geçirmiş adeta ölümün kıyısından dönen Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Malatya'da geçirdiği karaciğer nakli operasyonu ile yeniden sağlığına kavuştu. Çine halkı Başkan Dinçer'in yeniden aralarına dönmesine sevinirken, Dinçer'in şoföründen gelen acı haberile de yasa boğuldu. Uzun süredir nadir görülen kas hastalığı nedeniyle durumu ağırlaşan Atabay hayatını kaybetti. Atabay'ın cenazesinin ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Enver Salih Dinçer Fatih Çine 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.