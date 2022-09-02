Düştükleri asansörün boşluğunda bağırarak sesini duyuran 2 köpeği itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Düştükleri asansörün boşluğunda bağırarak sesini duyuran 2 köpeği itfaiye kurtardı Kocaeli'de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler bağırarak seslerini ulaştırdı. Düştükleri asansörün boşluğunda bağırarak sesini duyuran 2 köpeği itfaiye kurtardı KOCAELİ - Kocaeli'de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler bağırarak seslerini ulaştırdı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine 2 köpek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü. Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler bağırarak seslerini duyurdu. Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak İtfaiye Kocaeli su 3. Sayfa Haberler

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