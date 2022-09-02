Düştükleri asansörün boşluğunda bağırarak sesini duyuran 2 köpeği itfaiye kurtardı
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Düştükleri asansörün boşluğunda bağırarak sesini duyuran 2 köpeği itfaiye kurtardı Kocaeli'de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler bağırarak seslerini ulaştırdı.
Düştükleri asansörün boşluğunda bağırarak sesini duyuran 2 köpeği itfaiye kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli'de asansörün su dolu boşluğuna düşüp mahsur kalan köpekler bağırarak seslerini ulaştırdı. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine 2 köpek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Olay, Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmanın su dolu asansör boşluğuna 2 köpek düştü. Düştükleri yerde mahsur kalan köpekler bağırarak seslerini duyurdu. Bunun üzerine sesleri işiten vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.