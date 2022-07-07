Son dakika haberi | 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

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Son dakika haberi | 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki bir kişi ezilerek can verdi.

Tekirdağ'da bir kamyonetin geri geri gitmesi sonucu 88 yaşındaki bir kişi ezilerek can verdi. Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mustafa Bayram adlı 88 yaşındaki bir adam geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü. Bayram'ı fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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