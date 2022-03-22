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Son dakika... Yolda yürüyen adama cip çarptı: Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Yolda yürüyen adama cip çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Sarıyer'de kaldırım yerine yolda yürüyen adama cip çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de kaldırım yerine yolda yürüyen adama cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savurulan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Sarıyer Meserburnu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım yerine yoldan yürüyen Ömer Faruk Çukur'a cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çukur, park halindeki araçlara vurarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çukur, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çukur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika... Yolda yürüyen adama cip çarptı: Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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