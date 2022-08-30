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Son dakika haber: Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mehmetli beldesi taş ocağı, orman kesim sahası civarında iddiaya göre ağaç kesmeye giden Mehmet Yücel (49) isimli kişiden yakınları haber alamadı. Yücel'in akrabaları onun gittiği yerde arama başlattı. Bu sırada Yücel'in hareketsiz şekilde uçurumdan aşağısında yattığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yücel'in bulunduğu bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yücel'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Yücel Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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