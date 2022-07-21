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Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Cinayetten sonra eli kanlı şekilde video çekmiş "Borçlarımı ödemeye başladım" Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Cinayetten sonra eli kanlı şekilde video çekmiş

"Borçlarımı ödemeye başladım"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül G. ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Birgül G., kocası Y.G. tarafından bıçaklandı. Birgül G. kanlar içinde kalırken, Y.G. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Birgül G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, Y.G.'nin olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Azmak - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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