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Son dakika haber! Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

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Son dakika haber! Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu.

Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma uçtu. Kazanın ardından sürücü ile birlikte 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazazedelerden Ç.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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