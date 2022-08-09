Son dakika haber! Patpat uçuruma uçtu: 4 yaralı Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Düzce'de kontrolden çıkan tarım aracı patpat uçuruma uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki patpat, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma uçtu. Kazanın ardından sürücü ile birlikte 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazazedelerden Ç.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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