Son dakika haberi... Patpat kazası kamerada: 1 yaralı Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının kaldırıma çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının kaldırıma çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Bayramca Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat T. yönetimindeki tarım aracı, Akkuş-Niksar Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bir evin önündeki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada patpatta bulunan Murat T. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (Ümit Güngör - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akkuş Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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