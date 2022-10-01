Son dakika haber... Patpat kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Danışmentli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile odun taşıyan A.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada sürücü A.Y. ve yanındaki M.Y. yaralanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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