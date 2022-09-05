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Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü

3. Sayfa Haberleri

Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü Malatya'da otoparkta göğüs bölgesinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otoparkta kanlar içerisinde bulundu, hastanede öldü

MALATYA - Malatya'da otoparkta göğüs bölgesinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 20.15 sularında Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir aracın arka kısmında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Cahit Varol olduğu belirlenen şahsın göğüs bölgesinden bıçaklandığını tespit etti.

Bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın şüphelisi olarak belirlenen 17 yaşlarındaki Z.A.'nın da aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanarak bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerde bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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