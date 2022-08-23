Son dakika haber: Otomobil takla attı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinen bilgilere göre kaza, Muradiye- Van karayolunda meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 02 HZ 882 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.Ç. sıkıştığı otomobilden çıkarılarak ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muradiye Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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