Son dakika haberleri... Çiftliğinde öldürülen Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul'a gönderildi
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Gelen son dakika haberlerine göre Çiftliğinde öldürülen Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul'a gönderildiÇANAKKALE Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri tamamlanan...
Çiftliğinde öldürülen Nazmi Arıkan ve şoförünün cenazeleri İstanbul'a gönderildi
ÇANAKKALE Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a doğru yola çıktı.
Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri İstanbul'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.
Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığında ikindi namazında defnedileceğini söyledi. Arıkan, ayrıca okulda da tören yapacaklarını belirterek, başsağlığı dilemek isteyenleri burada ağırlayacaklarını ifade etti.