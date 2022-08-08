Son dakika haber | Levent'te bankamatik yangını kamerada Gelen son dakika haberlerine göre Levent'te özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. Levent'te özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. Bankamatik alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye ekipleri, yangını diğer bankamatiklere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Olay, saat 14.15 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın alev almasıyla bankamatiğin arka tarafı yanmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer bankamatiklere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bankamatikte yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağında çıkmış olduğunu belirledi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye ATM 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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