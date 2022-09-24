Kamyonetin çarptığı cip takla attı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Kamyonetin çarptığı cip takla attı: 2 yaralı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonetin cipe arkadan çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı. - Kamyonetin çarptığı cip takla attı: 2 yaralı TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonetin cipe arkadan çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 kara yolu sanayi kavşağında meydana geldi. A. B. idaresindeki 58 KB 126 plakalı Isuzu marka kamyonet kavşağa dönüş yapmak isteyen K.K. idaresindeki 34 EFZ 407 plakalı Kia marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen cip sürücüsü ile kamyonet sünücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek Reşadiye Tokat 3. Sayfa Yerel Haberler

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