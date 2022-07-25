Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." - ANKARA
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