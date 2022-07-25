Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik... Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik... - Haberler

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