HDP'li vekilleri taşıyan minibüs taksiyi biçti: Ölü ve yaralılar var
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Ankara'da HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren araç, ticari taksi ile çarpıştı. Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti. Vekillerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
Ankara'da bugün sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren parti aracı, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştı.
VEKİLLER HAFİF YARALI
Kazada milletvekilleri hafif yaralandı. Taksi şoförü ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Milletvekilleri hastanede müşahede altına alındı.
Kaza yerinden görüntüler: