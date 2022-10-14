Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'li vekilleri taşıyan minibüs taksiyi biçti: Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren araç, ticari taksi ile çarpıştı. Kazada taksi şoförü hayatını kaybetti. Vekillerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Ankara'da bugün sabah saatlerinde HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerini havaalanına götüren parti aracı, Milli Kütüphane kavşağında ticari taksi ile çarpıştı.

VEKİLLER HAFİF YARALI

Kazada milletvekilleri hafif yaralandı. Taksi şoförü ise yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Milletvekilleri hastanede müşahede altına alındı.

Kaza yerinden görüntüler:

HDP milletvekilleri kaza yaptı, taksi şoförü hayatını kaybetti

HDP milletvekilleri kaza yaptı, taksi şoförü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Ömer Öcalan Dersim Dağ 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Umit Cetin:

tüm partiler birleşmeli hdp kapatılmalı 6 lı masada hdp desteğini çekmeli

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
Mikail arman:

Yahu trafik kazasıdır bu. Kazanın hdp'li, chp'li,mhp'lisimi olur ! Trafik kazalarında da partizancılık yapmak tam psikopatlıktır.

Cevap Yaz 12 16 Yayından Kaldır
Mehmet Vatandaş:

memlekete millete faydalı bir işleri olmaz ki zaten.:(( Ölen vatandaşa Allah'ta rahmet dilerim

Cevap Yaz 41 86 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title