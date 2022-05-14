Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaz sızıntısından hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, gözyaşları arasında morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi morgdan alındı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tarımsal gübre üretimi yapan fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi morgdan alındı. Emrah Yiğit'in cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Gaza maruz kalan işçilerden 2'si olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit'in (44) cenazeleri, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Emrah Yiğit'in cenazesi Muş'a, Ferhat Ertuğrul'unki ise toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Emrah Yiğit'in cenazesi alınırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Döşemealtı, Kimyasal, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title