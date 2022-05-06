Son dakika haberi! Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki hırsız, apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapı önünde bıraktığı ayakkabıları çalınan vatandaş, durumu polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, ayakkabı hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızların rahat bir şekilde apartmana girdiği ve yanlarında taşıdığı çantaya ayakkabıları koyarak uzaklaştığı görüntülendi.

Hırsızların kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.