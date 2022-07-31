Son dakika haber | Bangladeş'te hükümetin istifasını isteyen protestocular polisle çatıştı: 1 ölü, 50 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Bangladeş'in Bhola bölgesinde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçilerinin hükümete istifa çağrısında bulunduğu protesto esnasında polisle yaşanan çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı polis 50 kişi yaralandı. Bangladeş'in Bhola bölgesinde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) destekçilerinin hükümete istifa çağrısında bulunduğu protesto esnasında polisle yaşanan çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı polis 50 kişi yaralandı. Bangladeş'in Bhola bölgesinde bulunan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) binasının önünde bir araya gelen yüzlerce parti destekçisi yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümete istifa çağrısında bulundu. Protesto esnasında polisle çatışan göstericilerden BNP Bhola Bölge Lideri Abdur Rahim kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 6'sı polis 50 kişi de yaralandı. Bhola Bölgesi Polis Müfettişi Mohammed Saiful Islam, protestocuların polise saldırdığını söylerken, durumun şu an için kontrol altında olduğunu bildirdi. - DAKKA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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