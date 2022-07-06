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Son dakika haber: Bağlar Belediyesi ekiplerinden anız yangınına müdahale

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Bağlar Belediyesi ekiplerinden anız yangınına müdahale

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Havalimanı yolu üzerinde bulunan arazide anız yangınına belediye ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Havalimanı yolu üzerinde bulunan arazide anız yangınına belediye ekipleri müdahale etti.

Diyarbakır'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tüm uyarılara rağmen arazilerde yaşanan anız yakma olayları tehlike saçıp hem tarım topraklarına hem yangına neden olarak çevreye zarar vermeye devam ediyor. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Olayı haber alan Bağlar Belediyesi zabıta ile Park Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler, teknik ekipman ve imkanlarla müdahale ederek yangının büyümesini önledi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağlar Belediyesi Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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