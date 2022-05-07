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Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Araç dereye düştü: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Dokuzdolambaç mevkinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobil yoldan çıkarak dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrasında kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınarbaşı, Otomobil, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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