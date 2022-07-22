Son dakika haber: Anız yangını ekili araziye ulaşmadan söndürüldü Son dakika haberi: Denizli'nin Çal ilçesinde bilinçsizce yakılan anızdan başlayan yangında 50 dekarlık boş tarım arazisi küle döndü. Denizli'nin Çal ilçesinde bilinçsizce yakılan anızdan başlayan yangında 50 dekarlık boş tarım arazisi küle döndü. 20 dekar ekili alan ise orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde boş tarım arazinde bilinçsizce yakılan anız yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, araziyi komple kapladı. Çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye Çal Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler alanı ablukaya alarak yangına müdahale etti. Kısa süre içinde alevler, ekili araziye ulaşmadan söndürüldü. Geriye ise yanan alanlardan siyah örtü kaldı. 50 dekar alanın siyaha büründüğü yangında, 20 dekar ekili alan ise orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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