Kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız, okul kapısının önünde gözyaşı döktü - Haberler

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Kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız, okul kapısının önünde gözyaşı döktü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız, okul kapısının önünde gözyaşı döktü

Gaziantep'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen İlknur Çelik, evde unuttuğu kimliğini polis ekiplerinin yardımıyla görevlilere getirse de 1 dakika geç kalınca salona alınmadı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelenler, koşarak sınav salonuna gitti. Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için dua etti.

1 DAKİKA GEÇ KALDIĞI İÇİN İÇERİ GİREMEDİ

Cumhuriyet Ortaokulu'na sınava girmek için gelen İlknur Çelik, kimliğini evde unuttuğunu fark edip, polis ekiplerinden yardım istedi. Sivil ekipler, Çelik ile birlikte kimliği alarak okula dönü. Sınava girmek isteyen Çelik, 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

İlknur Çelik, gözyaşı dökerek, "Kimliğimi evde unuttum. Polis ağabeylerden yardım istedim, sağ olsunlar beni hızlıca götürüp getirdiler ama 1 dakika geç kaldığım için giremedim, çok üzgünüm" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - 3. Sayfa

İlknur Çelik AYT 3. Sayfa Güncel Haberler

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