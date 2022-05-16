Son dakika! Eskişehir'in Günyüzü ilçesini sel vurdu - Haberler

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Günyüzü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede etkili oldu. Yağmur yağışı kısa sürede ilçenin kırsal alanında sele neden oldu. Oluşan sel sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Yaşanan bu anlar ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa