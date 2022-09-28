Elazığ 3. sayfa haberleri... Elazığ'da ağaçlık alanda yangın: Vatandaşlar seferber oldu 3. Sayfa Haberleri Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da ağaçlık alanda yangın: Vatandaşlar seferber oldu Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Elazığ'da ağaçlık alanda yangın: Vatandaşlar seferber oldu ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Olay merkeze bağlı Arıcak ilçesine bağlı Gümüşkaya Mahallesinde meydana yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı üzüm bağlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek yayılan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirdi. Çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldız İtfaiye Arıcak Elazığ 3. Sayfa Haberler

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