Son dakika 3. sayfa: Nazilli'de tarım arazisinde yangın Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangına ekipler karada ve havadan müdahale ediyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangına ekipler karada ve havadan müdahale ediyor. Yangın, kırsal Uzunçam Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Öte yandan bölgede sağanak yağış başladığı öğrenildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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