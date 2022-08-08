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Son dakika haber: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Bir son dakika haberine göre Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp - 3. Sayfa

Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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