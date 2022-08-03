Son dakika 3. sayfa: Jandarma, katili ayakkabılarından yakaladı

Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında gurbetçi Ali Genç'in evinde ölü bulunduğu olayda, katil zanlısını ayakkabıları ele verdi. Öldürdüğü adamın evinde kendi ayakkabılarını bırakıp başka ayakkabı giyen katil zanlısı, Antalya'da yakalandı. Keşif için olay yerine getirilen katil zanlısı suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 4 Temmuz gecesi Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde yaşandı. Almanya'dan uzunca bir süre önce Zonguldak'taki köyüne dönüş yapan 78 yaşındaki Ali Genç köyde yaşamaya başladı. Yine geçen Temmuz ayında köye gelen torunu, dedesini yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın başına sert bir cisimle aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş

Olayın failini yakalamak için çalışma başlatan jandarma suç araştırma timi (JASAT), dedektiflik örneği sergiledi. Katil zanlısı, saatlerce evin yakınında bekledikten sonra 1,5 kilometrelik orman yolunu kullandı. Akpınar köyüne ulaşan Fikret Canbaz (27), köy çeşmesinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Öldürdüğü adamın evinden aldığı kıyafetleri giyerek üzerini de değiştiren Canbaz, otobüse binerek köyden ayrıldı. Evde olay yeri inceleme yapan ekipler, evde yabancı birine ait ayakkabı buldu.

Cinayetten sonra Antalya'ya kaçmış

Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, öldürülen Ali Genç'in evinden alınan ayakkabıların Fikret Canbaz'ın ayağında olduğunu tespit etti. Şüphelinin peşine düşen ekipler, Fikret Canbaz'ın Antalya'ya gittiği tespit ederek Antalya'ya gitti. Ekipler, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıkları çalışmayla güvenlik kameralarına takılan Fikret Canbaz'ı kıskıvrak yakaladı.

Katil zanlısıyla köyde keşif yaptılar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Temenler köyüne getirilen katil zanlısına burada keşif yaptırıldı. Jandarma asayiş komandolar da köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın nezaretinde keşif yaptırılan katil zanlısına olay anlattırıldı. Zanlı Fikret Canbaz, Ali Genç'in geçmiş dönemde kız arkadaşına hakaret etmesi sebebiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Orman yolundan Akpınar köyüne getirilen zanlıya buradaki çeşmede de tatbikat yaptırıldı.

Otobüse bindirildiği yere getirilen zanlı, zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı. - ZONGULDAK