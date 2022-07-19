Son dakika 3. sayfa: Fethiye'de tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye İlçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm tarım arazisi yandı. Muğla'nın Fethiye İlçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm tarım arazisi yandı. Park halindeki bir otomobilde yangından zarar gördü. Karaçulha Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların 112 Açil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bölgede park halinde bulunan bir otomobil, zarar gördü. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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