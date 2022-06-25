Son dakika haberi: Ankara'da alacak- verecek kavgası: 1 yaralı Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da alacak- verecek kavgası: 1 yaralı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Ankara'da alacak- verecek kavgası: 1 yaralı ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay Beypazarı İlçesi Hanlarönü mevkiinde bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak -verecek meselesi olduğu iddia edilen 3 tarım işçisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 işçi birbirlerine sandalye fırlattı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrılan şahıslar bir süre sonra tekrar kavga etmeye başladı. Sokağa taşınan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İhlas Haber Ajansı / Seyit Çakır - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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