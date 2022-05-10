Son dakika 3. sayfa: 25 bin TL'lik vana hırsızlığı güvenlik kameralarında

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir iş yerinden 300 adet radyatör vanası ve 230 adet kombi vanası çalan 2 şahıs yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iş yerine zorla giren iki hırsız, değeri 25 bin TL olan 300 adet radyatör vanası ve 230 adet kombi vanasını çalarak kayıplara karıştı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen O.E. ve A.C.T. adlı iki şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan zanlıların hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa